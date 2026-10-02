Высказывание федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы готовящихся «гибридных атаках» со стороны России и попытках Москвы расколоть немецкое общество вызвало резкую волну критических отзывов в социальной сети X. Пользователи открыто обвинили немецкие власти в демагогии и игнорировании реальных внутренних проблем страны.

«Спасибо, господин канцлер. Германия катится к чертям — да и плевать. Главное, что жилищное строительство и поставки оружия на Украину в приоритете!!! Но когда-нибудь этому придет конец», — высказался один из пользователей.

Многие комментаторы выразили открытое раздражение антироссийской риторикой руководства ФРГ на фоне экономического кризиса. «Вы можете поцеловать меня с вашими пропагандистскими сказками о „гибридной войне России“ туда, где солнце никогда не светит. Просто проваливайте», — возмутился другой комментатор.

Еще один участник дискуссии едко заметил: «Ослабить нашу страну? Для этого нам Россия не нужна, наши правители в этом деле — профессионалы».

«Совсем с ума сошли? Мы НЕ воюем с Россией! Кроме вас, поджигателей войны, никто не хочет этой постоянной эскалации!» — откликнулся четвертый пользователь.

Также участники обсуждения задали Мерцу и его окуржение вопрос о том, когда они намерены эмигрировать на Украину?.

Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году. Российский лидер подчеркнул, что разговоры о мнимой российской угрозе в Европе насаждаются искусственно, чтобы отвлечь внимание рядовых граждан от собственной провальной и агрессивной политики.

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