«Подобного нет нигде в мире»: Путин сделал важное заявление о ситуации с запретом русского языка на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москву беспокоит положение русского языка и русскоязычного населения на Украине. Эту тему он затронул во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября.

Российский лидер заявил, что русский язык на Украине фактически оказался под запретом, назвав такую ситуацию исключительной.

Путин также обратился к историческому контексту. По его словам, русские участвовали в освоении ряда территорий, в том числе Причерноморья, однако теперь оказались на Украине в положении нетитульной нации.

Глава государства подчеркнул, что Россия учитывает исторические обстоятельства при оценке сложившейся ситуации. Вместе с тем, по его словам, основное внимание Москва уделяет нынешнему положению людей и возможности пользоваться родным языком.

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