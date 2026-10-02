После ранения трёх солдат Сеул предложил КНДР сверить границу

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён предложил КНДР провести переговоры для совместной проверки военной демаркационной линии, передает агентство Yonhap. Инициатива прозвучала после взрыва мин в демилитаризованной зоне, в результате которого 21 сентября ранения получили трое южнокорейских военнослужащих.

Чон Дон Ён подчеркнул, что демаркационную линию становится всё сложнее распознать на местности. После заключения перемирия в Корейской войне в 1953 году Командование ООН и военные КНДР установили вдоль границы 1292 пограничных знака — в нормальном состоянии сохранились лишь 200. Министр назвал безответственными и опасными призывы возобновить работу громкоговорителей на границе, заявив, что Сеул не имеет враждебных намерений по отношению к Пхеньяну.

1 октября президент Республики Корея Ли Чжэ Мён по случаю Дня вооруженных сил заявил о готовности правительства последовательно снижать напряженность на полуострове. По его словам, узлы в межкорейских отношениях крайне сложны, но Сеул будет терпеливо развязывать их один за другим. В декабре 2025 года Ли Чжэ Мён распорядился прекратить приграничные трансляции через громкоговорители и запуск воздушных шаров с листовками.

30 сентября сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон отвергла обвинения в причастности Пхеньяна к взрыву мин, назвав их «очередной провокацией» Сеула. Однако Командование ООН 30 сентября признало взрывы нарушением соглашения о перемирии. По предварительным данным расследования, проведённого совместно с южнокорейскими военными, на месте обнаружены следы тротила и коричневого синтетического материала, характерного для северокорейских противопехотных мин. Осколков металла, типичных для южнокорейских боеприпасов, выявлено не было.

Военные КНДР с августа 2026 года более 20 раз пересекали военную демаркационную линию, сообщал комитет начальников штабов Республики Корея. Нарушения зафиксированы преимущественно в восточной части полуострова и связываются с плановыми работами по укреплению границы, которые Пхеньян ведёт с 2024 года: установкой заграждений, минированием и расчисткой участков. Первое пересечение в этом году было зарегистрировано в середине августа.

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