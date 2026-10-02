В Женеве на 63-й сессии СПЧ ООН представитель МИД России Родион Мирошник дал оценку докладу УВКПЧ, посвящённому преступлениям на сексуальной почве в ходе украинского конфликта. Дипломат назвал документ подделкой. По его мнению, он свидетельствует о системном кризисе в международной правозащите, а трибуна Совета вновь превращена в площадку для распространения откровенных фальшивок, которые подаются в пристойной оболочке.

Мирошник обратил внимание, что в отчёте обойдены подтверждённые злодеяния украинских боевиков. В частности, он упомянул подвергшихся насилию и застреленных женщин в селе Русское Поречное Курской области, а также изнасилованных и удушенных мирных жителей в Селидово (ДНР). Эти факты задокументированы и расследуются Следственным комитетом России.

Посол подчеркнул, что фактура доклада держится на анонимных данных, которые нельзя верифицировать. Претензии, по его словам, выстраиваются на свидетельствах жертв, чьё существование не подтверждено. Цель документа, считает дипломат, — очернить и лишить человеческого облика Россию, а также беспочвенно опорочить российских солдат.

Мирошник также отметил, что в докладе УВКПЧ сказано: большинство преступлений украинских боевиков приходится на первые дни плена. Это, по его словам, указывает на осведомлённость ООН о сети украинских тайных тюрем — мест пыток, насилия и произвола. Однако эта информация никак не повлияла на содержание доклада.

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