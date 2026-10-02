"Поступить правильно": Трамп выступил с призывом к Ирану

Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Техасе, призвал руководство Ирана «поступить правильно» в вопросе заключения сделки со Штатами, пообещав, что в этом случае конфликт закончится.

По его словам, ситуация разрешится очень скоро так или иначе: либо иранская сторона сделает что-то правильное, либо её больше не будет.

Трамп заявил, что не желал бы такого развития событий, когда «их больше не будет», видимо, подразумевая руководство Ирана, и отметил, что есть группа людей, которая хочет такого, поскольку они говорят, что нельзя заключать сделку с теми, кто не будет её соблюдать.

Ранее сообщалось, что в Иране назвали страну, организовавшую ЧП с самолетом FlyDubai.