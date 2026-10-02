Правительство российского региона сложило полномочия

Правительство Белгородской области сложило полномочия. Такое решение принято в связи со вступлением в должность губернатора региона Александра Шуваева. Об этом сегодня, 2 октября, в своем телеграм-канале рассказал Шуваева.

«Правительство региона в соответствии со ст. 33 Устава Белгородской области слагает свои полномочия в связи со вступлением в должность губернатора области», - говорится в сообщении.

Однако до того, как будет сформирован новый состав правительства, старый продолжит выполнять свои функции.

Напомним, ранее белгородский врач рассказала, чем ВСУ начиняют свои мины. Мевша констатировала, что за последнее время картина минно-взрывных травм существенно поменялась. Медикам всё чаще приходится доставать из мышечных тканей пострадавших не фрагменты ракет, а вольфрамовые шарики диаметром два-три миллиметра.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX