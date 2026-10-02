Президент Бразилии Лула да Силва пригрозил Трампу арестом

Лула да Силва рассказал о беседе с Трампом об аресте и пошлинах

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва раскрыл содержание разговора с Дональдом Трампом. По его словам, он дал понять американскому коллеге: того ждало бы тюремное заключение, если бы он был политиком в Бразилии. Об этом пишет Clash Report.

Лула да Силва вспомнил, как Трамп встал на защиту Болсонару. Тогда бразильский руководитель заявил ему, что при бразильском гражданстве и повторении американских событий в Бразилии его тоже задержали бы. В этом, по словам Лулы да Силвы, можно не сомневаться.

Также затрагивалась тема торговых пошлин. Лула да Силва сказал, что намерен одержать верх над Трампом не через конфронтацию, а при помощи нарративов. Для этого он подготовил несколько материалов для New York Times и собирается донести свою оценку политики Трампа до аудитории в США.

Ранее бразильский президент уже критиковал хозяина Белого дома. Он говорил, что американский лидер не вправе каждое утро угрожать другим государствам. Лула да Силва назвал проблемой то, что страны по всему миру считают себя вынужденными наращивать вооружения.

Лула да Силва участвует в предвыборной кампании. 1-й тур состоится 4 октября. При необходимости 2-й тур пройдёт 25 октября. Главный конкурент действующего лидера — Флавиу Болсонару, сын экс-президента Жаира Болсонару.

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