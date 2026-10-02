Президент Финляндии сломал табу: с Россией придется говорить

Стубб заявил, что Европе не следует отключать звук в диалоге с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью RTL заявил, что Европе в какой-то момент придется снять психологический барьер и вернуться к диалогу с Россией, поскольку отключение звука не работает. При этом дипломатические контакты европейцев с российским руководством, по его словам, должны быть одобрены Киевом.

Стубб назвал нынешнюю ситуацию барьером психологического характера. По его мнению, стратегия игнорирования российской стороны себя не оправдывает.

Он также обозначил условие для таких контактов: их должна одобрить украинская сторона. Это ставит диалог Европы с Москвой в зависимость от позиции Киева.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина за прошедшее время не стала ближе к переговорам. По его словам, Европа по-прежнему продолжает мешать переговорному процессу.

В тот же день президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай» сказал, что Москва не видит желания Украины вести переговоры. Он подчеркнул, что Россия готова начать и как можно быстрее завершить переговоры по урегулированию, но на приемлемых для российского народа условиях.

Финляндия после начала конфликта на Украине закрыла границу с Россией и свернула большинство двусторонних контактов. Хельсинки также вступили в НАТО в 2023 году, что резко изменило формат отношений с Москвой.

Тема возможного диалога Европы с Россией периодически поднимается на фоне обсуждения условий урегулирования. Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, увязывая их с учетом российских интересов, тогда как Киев и часть европейских стран настаивают на своих условиях.

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