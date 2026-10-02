Президент вновь насмехался над бывшим лидером страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден слабо проявлял себя во время общения с представителями американских СМИ и редко сталкивался с неудобными вопросами со стороны журналистов во время президентства (2021–2025).

Выступая перед сторонниками в Техасе, Трамп также высмеял стиль общения бывшего главы государства с прессой. По его мнению, Байден испытывал трудности во время публичных выступлений и общения с журналистами.

Кроме того, американский лидер выразил уверенность, что при Байдене, Камале Харрис или Бараке Обаме Соединенные Штаты якобы столкнулись бы с серьезными проблемами. Трамп вновь подчеркнул важность своей победы на выборах.

Напомним, что республиканец регулярно критикует своих политических оппонентов и считает, что нынешние успехи страны стали возможны благодаря результатам последних выборов в 2024 году.

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