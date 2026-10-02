Путин и Мишустин поздравили педагогов и студентов с днем СПО

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, преподавателей и мастеров-наставников средних профессиональных учебных заведений страны с днем СПО.

Путин заявил, что за десятилетия были воспитаны цылые трудовые династии, а престиж рабочих профессий растет.

Квалифицированные специалисты широко востребованы, говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной сайтом Кремля.

Сайт правительства России опубликовал поздравление от премьер-министра Михаила Мишустина, который заявил, что система СПО является важнейшим механизмом кадрового суверенитета и устойчивого роста экономики страны.

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