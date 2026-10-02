Владимир Путин подтвердил неизменность намерений Москвы по обеспечению нейтралитета соседнего государства. Президент напомнил, что обретение суверенитета Украины происходило на фундаменте её собственной официальной декларации об объявлении независимости.

Глава государства подчеркнул, что в данном основополагающем документе четко зафиксирован именно внеблоковый статус страны, который и выступает ключевым ориентиром для российской стороны.

Кроме того, ранее президент резко высказался против международной практики передачи вооружений участникам боевых действий, посчитав подобные шаги недопустимыми.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал возможное появление новой военной базы в Польше.