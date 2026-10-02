Путин назначил нового посла РФ в Греции

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил Юрия Горлача новым послом России в Греции. Лидер государства подписал соответствующий указ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Там же можно найти и другой указ. В нем указано, что от этой должности освобожден Андрей Маслов.

Напомним, 1 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». В рамках выступления он заявил, что все мировое сообщество несет общую ответственность за завтрашний день. Путин подчеркнул, что решать эту задачу нужно не откладывая.

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