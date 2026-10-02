Путин неспроста процитировал Ленина: важный сигнал Западу об изменении позиции России

«Нельзя за деревьями не видеть леса», - сказал Путин, выступая со сцены Валдайского клуба. И это была не поговорка, а почти точная цитата названия статьи Ленина. Важный знак изменений, что метания в отношениях с Западом подходят к концу.

Статья Ленина «За деревьями не видят леса» была опубликована 1 сентября 1917 года в газете «Пролетарий» и являлась полемикой с меньшевиком Мартовым. Ленин упрекает Мартова и меньшевиков в том, что они за мелкими тактическими соображениями и страхом перед гражданской войной не видят главной цели — перехода всей власти к Советам.

В нашем случае, из слов Путина следует, что главная цель — многополярный мир. А сопротивление его становлению это (уже по Ленину) - «характерные политические ошибки мелкобуржуазной массы».

И надо сказать, что особо оптимистичной речь Путина назвать трудно. Местами вспоминалась известная фраза из культовой фантастики «Вархаммер 40.000» - «В зловещем мраке далекого будущего есть лишь война». Впрочем, несмотря на это, и излишне пессимистичной речь тоже не была. Это скорее жесткий реализм.

Многополярный мир, сказал президент России, не будет строится быстро и легко. Запад, очевидно, не хочет расставаться со своей гегемонией. Но уже рушатся те нормы и правила, по которым существовал мир. Многие международные организации теряют свое значение, а том числе в силу того, что обеспечивают интересы лишь отдельных стран. Касается это в некоторой степени и такой основополагающей организации, как ООН.

Одновременно перед человечеством встают и новые вызовы. В первую очередь проблема регулирования ИИ (и не только в военной сфере): «распространение искусственного интеллекта может стать очередной попыткой привести всех к общему знаменателю, к обезличиванию теперь через использование кем-то настроенных алгоритмов. Такой цифровой тоталитаризм будет таким же тупиковым, мрачным и антигуманным, как и известные нам примеры тоталитарных обществ прошлого». Возникают проблемы биоэтики, поскольку наука уже вмешивается в то, что по словам Путина всегда было «прерогативой Создателя»: «генетические изменения организма, влияние на формирование личности, программирование человеческого поведения и даже способа мысли».

Мир находится в состоянии «поликризиса» и выход их него возможен только совместными усилиями, но этому мешают интересы «стран, заинтересованных не во всеобщем прогрессе, а только в сохранении своей власти».

И вооруженные конфликты будут, они неизбежны.

Через всю речь президента, через исторические отсылки к СССР и его распаду, проходила мысль о том, что Россия больше не будет благодушно верить Западу, не будет больше ситуации «опять надули». При этом Москва открыта к сотрудничеству и даже переговорам, но уже не «о деревьях», а «о лесе».

И здесь как пример — украинский конфликт. Собственно, вопрос был такой — если Россия побеждает, то почему постоянно подчеркивается, что Москва открыта к переговорам? Путин ответил: «Дело не вот в этом куске территории. Дело в людях. Дело в том, что нам нужно создать условия не для перемирия, а для длительного мира, на длительную историческую перспективу. <...> Если они согласятся с теми условиями, которые и для России являются приемлемыми, то тогда лучше, наверное, прекратить вот эти тяжёлые события, избежать дополнительных потерь с обеих сторон».

Одновременно, Россия, что следует из речи Путина, старается придерживаться в конфликте международных норм и действует «в ответ». Только после того, как Украина начала наносить удары по нашей гражданской инфраструктуре Россия стала «выносить» основные отрасли украинской промышленности (металлургия уже остановлена). Как выразился Путин: «Получи фашист гранату от советского солдата».

И если перенести это на международный уровень, то и получится позиция России, которая видит будущий «лес» многополярности: нужно действовать в правовом поле, чтобы не усугублять общемировой кризис, Россия готова сотрудничать со всеми, но только с учетом своих интересов, нападать ни на кого не собирается, но в случае агрессии готова дать отпор всеми имеющимися средствами.