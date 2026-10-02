Путин объяснил, чем важны учения "Центр-2026"

Президент России Владимир Путин заявил, что результаты учений "Центр-2026", а также командно-штатных учений "Взаимодействие-2026" в рамках ОДКБ повысят эффективность реагирования российских войск на внешние угрозы.

Путин посетил полигон Чербакульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область и понаблюдал за ходом учений.

"Хочу особо поприветствовать присутствующих здесь глав и представителей дружественных оборонных ведомств", - сказал Путин.

Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.

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