...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1330

Путин посетил полигон Чербакульский в ходе рабочей поездки

Путин посетил полигон Чербакульский в ходе рабочей поездки

Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков представителям СМИ.

Путин понаблюдал за ходом военных учений, сказал кремлевский спикер.

Военнослужащие проводят на полигоне стратегические командно-штабные учения "Центр-2026", сопряженные с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026" рамках ОДКБ.

Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.

Читайте материал "Опрос показал уровень доверия жителей России к Путину"

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX

Подписаться

Автор: