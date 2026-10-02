Путин посетил полигон Чербакульский в ходе рабочей поездки

Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков представителям СМИ.
Путин понаблюдал за ходом военных учений, сказал кремлевский спикер.
Военнослужащие проводят на полигоне стратегические командно-штабные учения "Центр-2026", сопряженные с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026" рамках ОДКБ.
Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.
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