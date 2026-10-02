Путин выразил надежду на совместную работу военных атташе РФ и других стран

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на то, что военные атташе РФ и иностранных государств продолжат совместную работу. Об этом сегодня, 2 октября, лидер государства сказал в рамках визита на полигон в Челябинской области.

Там Путин наблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026». Кроме того, президент России пообщался с атташе разных стран. Он поблагодарил за визит.

«Я надеюсь, что мы будем продолжать эту работу. Спасибо за то, что вы здесь. Мы всегда ждем вас для совместной работы и просто рады вас видеть в России», - подчеркнул президент Владимир Путин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что общение военнослужащих из разных стран является важным, поскольку укрепляет доверие между государствами.

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