Путин заявил о важности общения военных из разных стран

Президент России Владимир Путин заявил, что общение военнослужащих из разных стран является важным, поскольку укрепляет доверие между государствами.

Путин посетил полигон Чербакульский в рамках рабочей поездки в Челябинскую область и понаблюдал за ходом учений "Центр-2026", сопряженных с командно-штабными учениями "Взаимодействие-2026" в рамках ОДКБ.

Российский президент посетил Челябинскую область впервые с 2024 года.

Путин сказал, что результаты учений повысят эффективность реагирования российских войск на внешние угрозы.

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