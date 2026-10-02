Радары Румынии проспали дрон прямо у границы с Украиной

Неопознанный объект, который мог быть беспилотником, упал в районе села Плауру уезда Тулча в Румынии и привел к пожару без жертв и разрушений, сообщило министерство национальной обороны страны. По данным ведомства, системы радиолокационного наблюдения не зафиксировали несанкционированного вторжения в воздушное пространство за прошедшую ночь.

Сообщение о падении объекта поступило около пяти часов утра. На место направили расчет Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям и подразделения вооруженных сил, район взяли под охрану, а специализированные армейские группы приступили к обследованию местности.

В оборонном ведомстве отметили, что ситуация развивается в динамике и новые данные будут обнародованы по мере поступления. Что именно за объект упал, в сообщении не уточняется.

Село Плауру расположено на румынском берегу Дуная напротив украинского порта Измаил. Это приграничная зона, где подобные инциденты фиксировались и ранее.

С осени 2023 года власти Румынии неоднократно заявляли об обнаружении обломков беспилотных аппаратов в приграничной зоне уезда Тулча. В приграничных населенных пунктах возведены защитные бетонные укрытия, а жителей регулярно оповещают об опасности через систему экстренных сообщений Ro-Alert.

После серии подобных случаев Румыния усиливала радиолокационное наблюдение за приграничной зоной и поднимала истребители для патрулирования. Бухарест также координировал действия с союзниками по НАТО, которые размещают в стране дополнительные силы и средства ПВО.

Румыния из-за цели у границы с Украиной подняла в воздух два истребителя.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX