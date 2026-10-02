Раскрыта сумма, за которую Вашингтон закрыл глаза на Египет

Госдепартамент перестал требовать от Египта реформ в сфере прав человека для выделения военной помощи на $320 млн, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы ведомства. Средства были заложены в бюджете на 2025 финансовый год, и теперь США обосновывают отказ от прежних условий соображениями национальной безопасности.

Изначально для получения этих средств перед Каиром ставилось несколько условий, касавшихся прав человека и развития демократического процесса. Теперь Вашингтон от этих требований отказался, не выдвинув взамен новых.

В обосновании Госдепартамента, которое приводит агентство, говорится о потребности США в сильном и стабильном Египте. Это связано с текущей ситуацией на Ближнем Востоке, где американская сторона рассчитывает на поддержку Каира.

Решение касается именно военной помощи, а не всей программы сотрудничества. Сумма в $320 млн была предусмотрена заранее, поэтому речь идет о разблокировке уже согласованных средств, а не о новом пакете.

О том, какие именно пункты правозащитного блока сняты и сохраняются ли отдельные оговорки, в публикации не уточняется. Египет остается одним из крупнейших получателей американской военной помощи в регионе.

Египет ежегодно получает от США военную помощь на сумму около $1,3 млрд в рамках соглашения, заключенного после подписания мирного договора с Израилем в 1979 году. Часть этих средств традиционно увязывалась с соблюдением прав человека, что неоднократно вызывало разногласия между Вашингтоном и Каиром.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке США усилили взаимодействие с рядом арабских государств, включая Египет, который выступает посредником на переговорах по сектору Газа. Стабильность Каира рассматривается Вашингтоном как один из факторов региональной безопасности.

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