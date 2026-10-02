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Политика 3320

Раскрыто, что Будапешт пообещал Киеву вместо солдат и оружия

МИД Венгрии: ни солдат, ни оружия для Украины не будет

МИД Венгрии: ни солдат, ни оружия для Украины не будет
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велкеи заявил агентству Блумберг, что Будапешт не планирует отправлять на Украину ни оружие, ни войска. Поддержка Киева будет ограничена поставками энергоносителей и гуманитарной помощью.

По словам Велкеи, для Венгрии жизненно важно гарантировать мир внутри страны. Это объясняет отказ Будапешта от военной составляющей в помощи Украине.

Таким образом, венгерская позиция остается неизменной на фоне дискуссий в ЕС о расширении военной поддержки Киева. Будапешт последовательно выступает против поставок вооружений.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва также называла неприемлемым размещение воинских контингентов НАТО на Украине, в том числе после возможного прекращения огня.

Венгрия неоднократно блокировала или затягивала решения ЕС по военной помощи Украине и выступала против санкций, затрагивающих энергетические интересы Будапешта. Страна продолжает получать российские энергоносители по действующим контрактам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце августа называл планы размещения контингентов НАТО на Украине неприемлемыми. По его словам, позиция России по этому вопросу неоднократно озвучивалась на самых различных уровнях.

Мадьяр: Венгрия при новом правительстве не будет отправлять оружие и военных на Украину.

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