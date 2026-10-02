Госсекретарь МИД Венгрии Дьердь Велкеи заявил агентству Блумберг, что Будапешт не планирует отправлять на Украину ни оружие, ни войска. Поддержка Киева будет ограничена поставками энергоносителей и гуманитарной помощью.
По словам Велкеи, для Венгрии жизненно важно гарантировать мир внутри страны. Это объясняет отказ Будапешта от военной составляющей в помощи Украине.
Таким образом, венгерская позиция остается неизменной на фоне дискуссий в ЕС о расширении военной поддержки Киева. Будапешт последовательно выступает против поставок вооружений.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Москва также называла неприемлемым размещение воинских контингентов НАТО на Украине, в том числе после возможного прекращения огня.
Венгрия неоднократно блокировала или затягивала решения ЕС по военной помощи Украине и выступала против санкций, затрагивающих энергетические интересы Будапешта. Страна продолжает получать российские энергоносители по действующим контрактам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце августа называл планы размещения контингентов НАТО на Украине неприемлемыми. По его словам, позиция России по этому вопросу неоднократно озвучивалась на самых различных уровнях.
Мадьяр: Венгрия при новом правительстве не будет отправлять оружие и военных на Украину.