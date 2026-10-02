Раскрыто, кто в руководстве Польши стал персоной нон грата в Белом доме

Депутат Европарламента от Польши Адам Белан раскрыл, кто в польском руководстве стал персоной нон грата в Белом доме.

Соответствующее заявление евродепутата приводит RMF FM.

Как заметил Белан, по состоянию на сегодняшний день премьер-министр Польши Дональд Туск является в Белом доме персоной нон грата. При этом он обратил внимание на то, что у польского президента Кароля Навроцкого, в свою очередь, прекрасные отношения с Вашингтоном.

В связи с этим, по словам евродепутата, именно Навроцкий должен взять на себя ведение переговоров с США.