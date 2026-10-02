«Разбиты по маленьким камерам»: ужасные условия наших пленников в Азербайджане

Состояние 23-летнего русского студента Дмитрия Федорова, осужденного в Баку, резко ухудшилось за решеткой. При этом назначенную ему судом 2 сентября стационарную медицинскую экспертизу до сих пор не провели. Правозащитники (в их числе автор этих строк) отправили срочное обращение в комитет против пыток ООН.

Другие осужденные по этому абсурдному делу (напомним, что россиян, которые даже не были знакомы друг с другом, обвинили в организации преступной группы с целью наркоторговли) оказались в подвешенном состоянии. Они подали апелляцию, рассмотрение которой затянулось. Молодые люди рассчитывают на возможный обмен, и пытаются привлечь внимание к их истории, нарушающей нормы международного права.

Обо всем этом один из пленников Антон Драчев рассказал «МК». Он ответил на наши вопросы в письме из азербайджанской тюрьмы.

- Антон, что сейчас происходит с вашим уголовным делом?

- Спустя год после ареста завершился судебный процесс первой инстанции. Суд вынес обвинительный приговор и, если следовать его решению, мы должны быть отправлены в колонию общего режима на срок от трех до четырех лет. Естественно, мы не признали себя виновными в этом сфабрикованном преступлении и подали апелляцию.

Нас всего 11 человек. Наши истории разделены на три разных уголовных дела. Апелляция по двум уголовным делам уже состоялась: она закончилась ничем, оставив изначальные приговоры в силе. Сейчас идет апелляционный процесс по оставшемуся третьему уголовному делу, по которому проходят восемь человек и в том числе я.

- Как идет апелляция?

- Пока прошло два заседания суда. Первое - так называемое знакомство, когда нас всех приводят на целый день в суд, только чтобы «установить наши личности». На второе заседание к нам из России приехали многие наши близкие – и чтобы нас поддержать, и в надежде выступить свидетелями защиты.

- Почему свидетелями?

- Они лично видели наши задержания (были вместе с нами в Баку), и их показания опровергают выдвинутые против нас обвинения. Но заседание длилось всего три минуты: судья назначил одному из нас медицинскую экспертизу, и на этом все закончилось. Экспертиза понадобилась потому, что состояние одного из арестантов драматически ухудшилось в СИЗО примерно три месяца назад. Я лично убедился в том, что он не может далее принимать участие в процессе. Это настолько очевидно, что не нужно быть доктором. Но, к сожалению, все делается через бюрократические процедуры, которые занимают месяцы, а человек продолжает находиться в СИЗО и не получает столь нужную ему профессиональную медицинскую помощь.

- То есть вы ждете результаты экспертизы Димы Федорова?

- Да. По закону экспертиза не может длиться дольше 21 дня, но наши адвокаты говорят, что они не видели случая, чтобы медицинская экспертиза заняла менее нескольких месяцев. Так что, возможно, апелляция затянется.

- На какой исход апелляции вы надеетесь?

- Мы будем бороться всеми силами и будем настаивать на нашей очевидной невиновности и на абсурдности сфабрикованного дела. Например, будем требовать учесть нотариально заверенные фотографии нашего избиения в день задержания. Эти фото тогда обошли все СМИ, но суд первой инстанции утверждает, что никто нас не бил и не пытал. Не стал он рассматривать и видеозапись, сделанную официально в здании суда. Это был день нашего задержания. В том суде мы предстали перед судьей в крови и гематомах. Конечно, это все было записано на видео, но суд просто отказался включать видеозапись в материалы дела без объяснений. Видимо, потому, что она автоматически разваливает все дело, и без того вымышленное.

Но мы понимаем, что как и в случае с остальными ребятами, у которых апелляция уже закончилась, наш приговор тоже не отменят, а нас не оправдают.

- Что говорят адвокаты?

- Что не могут ничего сделать. Да и не видят смысла что-то еще предпринимать, потому что доказательств нашей невиновности и так уже предостаточно. Они защищают нас и поддерживают, навещают в СИЗО регулярно, но ни на какие успехи в деле не надеются. Они объясняют это тем, что дело политическое.

Параллельно мы боремся за наши права как заключенных в СИЗО. Например, без всяких оснований нам не дают совершать телефонные звонки родственникам. Так продолжается все 15 месяцев, что мы в заложниках. Поэтому единственный наш вид связи с близкими – это письма. Возможности слышать голоса любимых мы, к сожалению, лишены.

И вот в начале сентября мой адвокат выиграл иск против СИЗО по поводу запрета телефонных звонков. Спустя две недели, к сожалению, ничего не изменилось. СИЗО не отреагировало на решение суда в отношении нас.

- Что случилось с Димой Федоровым? Каково состояние его здоровья сейчас? Какое лечение он получает?

- Состояние его очень плохое. Я не буду сообщать детали, потому что на это имеют право только его близкие. По моей информации, он не получает никакого лечения, кроме снотворных средств. Я не врач, но я понимаю, что чем дольше он здесь находится, в этих ненормальных условиях, в полной изоляции, тем меньше у него шансов восстановить свое здоровье даже тогда, когда он уже начнет получать профессиональную медицинскую помощь. Многие отмалчиваются, но я откровенно бью тревогу: человека надо спасать!

- Почему его здоровье так пострадало?

Однозначно, это из-за условий содержания. Тут в СИЗО именно для российских арестантов действует самый строгий режим из тех, что здесь применяют. Он минимизирует общение, движение, пространство, доступ к каким-то базовым вещам, вроде водопровода. Эти условия и влияют на здоровье. Мы разбиты по маленьким камерам в разных корпусах СИЗО. Я нашел способ отправлять письма и держать таким образом связь с родственниками. Но подобная возможность есть не у каждого. У кого больше ограничений, тому тяжелее. Пару месяцев вытерпят многие, 15 – далеко не все.

- Помогает ли вам Российское консульство в Азербайджане?

- Да, и я очень благодарен сотрудникам консульства. Но, откровенно говоря, не так уж много они могут сделать, они не наделены соответствующими полномочиями.

Они навещают нас в СИЗО так часто, как им это разрешают местные власти – примерно раз в три месяца. Последняя встреча была 31 июля. Они интересуются нашим состоянием, помогают решать некоторые юридические вопросы, например, по подписанию доверенностей, чтобы наши близкие в России могли как-то справляться за нас с разными задачами