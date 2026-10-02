Раздел по Днепру: на Украине озвучили страшный сценарий из-за отказа от мира

Мосийчук*: если не пойдем на мир, следующим условием Путина будет раздел Украины

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что в случае отказа от мирных переговоров Украину ждет принудительный территориальный раскол. Своими прогнозами политик поделился в эфире YouTube-канала «MayiakUA».

«Учитывая всю ситуацию, надо понимать, что план России в отношении Украины меняется. И если мы не выходим на немедленные переговоры… А осенняя-зимняя кампания будет успешной, в том числе вот по таким вот инфраструктурным ударам, как по мостам через Днепр, и на весну они выйдут с ней», — отметил он.

По словам экс-парламентария, в таких условиях российское руководство может выдвинуть западным странам жесткие условия. «Я не исключаю, что Путин как условие для так называемых западных партнёров выставит раздел Украины по Днепру. Раздел Украины на левобережную и правобережную. Это будет означать окончательную Руину», — подчеркнул Мосийчук.

Он добавил, что подобное развитие событий отбросит страну в историческое прошлое времен гетманщины. По мнению политика, допускать подобного развития событий нельзя, поскольку это приведет не к завершению противостояния, а к системной катастрофе.

Ситуация вокруг украинской столицы накалилась после серии мощных ударов. Этой ночью Вооруженные силы России поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве, который использовался для переброски военных грузов. В результате атаки Южный мост и мост Патона были частично или полностью перекрыты, из-за чего в городе начался транспортный коллапс, а киевляне вынуждены переходить через реку пешком.

На фоне этого эксперты и политики заговорили о серьезных стратегических последствиях. Ранее экс-министр жилищно-коммунального хозяйства и депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что удары беспилотников нацелены на разъединение энергетических и транспортных систем между левым и правым берегами Днепра. В свою очередь, директор украинского Института политики Руслан Бортник отмечал, что подобные действия фактически разделят столицу по аналогии с разделом послевоенного Берлина.

Из-за разрастающегося кризиса в Киеве в срочном порядке был созван Совет обороны города для решения транспортной проблемы, а на фоне перебоев в логистике депутат Рады Артем Дмитрук уже предупредил об угрозе полноценной блокады украинской столицы.

Читайте материал: "«Это блокада»: в Раде предупредили о катастрофическом сценарии для Киева"

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов