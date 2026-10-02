Разведчики ФРГ и Нидерландов сдали свои адреса и телефоны

Вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии генерал-майор Даг Бэр и глава военной разведки Нидерландов вице-адмирал Петер Реесинк допустили нарушения цифровой безопасности, из-за чего их личные данные оказались в открытом доступе, сообщили газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпания WDR. В частности, номер телефона, личная почта и домашний адрес Бэра в Верхней Баварии несколько лет были доступны в сети.

Данные Бэра попали в сеть при кибератаке на американский онлайн-аукцион в 2020 году, затронувшей более 3,4 млн клиентов. Несмотря на официальное уведомление о утечке, он не сменил скомпрометированный номер.

Изначально Бэр утверждал, что использует устройство исключительно в личных целях и проверяет его на шпионское ПО. Однако журналисты выяснили, что этот номер был единственным мобильным контактом Бэра у ряда военнослужащих и чиновников, взаимодействовавших с ним по службе.

Через шесть дней после запроса СМИ Бэр скорректировал заявление и признал действия ошибочными. Он сообщил, что сменил номер, пояснив, что ранее сохранял его по семейным обстоятельствам.

У Реесинка в открытом доступе находились домашний адрес и мобильный телефон, который еще в прошлом месяце оставался активным в мессенджере. Кроме того, он использовал общедоступное фитнес-приложение, настройки которого позволяли отслеживать маршруты его пробежек и велопрогулок, включая летний маршрут от штаб-квартиры разведки в Гааге до пригородного дома в Амстердаме.

Эксперты по безопасности указывают, что такие утечки используются иностранными спецслужбами для цифрового шпионажа, таргетированного фишинга и социальной инженерии. Через личные контакты и геолокацию можно выстраивать схемы вербовки и внедрять вредоносное ПО на устройства.

По информации источников SZ и WDR, руководство НАТО ранее распространяло предупреждение о рисках компрометации аккаунтов в мессенджерах. Реесинк заявил, что не знал о публичном статусе своих данных, его аккаунт удален.

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