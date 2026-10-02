Рейтинг 10% и провал на выборах: ЕС готовит план на уход канцлера ФРГ

Евросоюз начал разрабатывать планы на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца или его отвлечения на внутренние дела на фоне провальных выборов и внутрипартийных дрязг, сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников. В правительствах двух европейских стран уже прошли закрытые совещания о том, как уход канцлера отразится на политическом курсе блока.

Издание отмечает, что Брюссель «больше не может делать вид, что у Фридриха Мерца все в порядке». Худшим вариантом для ЕС было бы отсутствие у Германии лидера или приход к власти правого правительства, однако оба сценария считаются крайне маловероятными в краткосрочной перспективе. Если Мерца вынудят уйти, его место займёт представитель ХДС или партнёра по коалиции — СДПГ, и такой расклад даёт Брюсселю уверенность, что ФРГ не останется без руководителя.

По оценке источников, из-за слабой политической позиции Мерц может ещё жёстче настаивать на сокращении семилетнего бюджета ЕС, что дополнительно осложнит переговоры. В конце сентября шесть стран выдвинули ультиматум по бюджету на 2028–2034 годы, требуя урезать расходы на сотни миллиардов евро.

Давление на канцлера нарастает с сентября. 20 сентября ХДС впервые в истории не прошёл в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании, набрав 4,9%. В Берлине партия уступила первое место «Левым».

Рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до 10% — исторического минимума для канцлера ФРГ. По данным телеканала ARD, такого результата не было у ни одного главы немецкого правительства.

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц покинет пост до католического Рождества. Её прогноз последовал после победы «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% — в два раза больше, чем пять лет назад.

Конец Мерца близок: 48% немцев ждут отставки канцлера.

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