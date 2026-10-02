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Политика 2174

Рейтинг 10% и провал на выборах: ЕС готовит план на уход канцлера ФРГ

Politico: ЕС разрабатывает планы на случай отставки канцлера ФРГ Мерца

Politico: ЕС разрабатывает планы на случай отставки канцлера ФРГ Мерца
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Евросоюз начал разрабатывать планы на случай отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца или его отвлечения на внутренние дела на фоне провальных выборов и внутрипартийных дрязг, сообщает Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников. В правительствах двух европейских стран уже прошли закрытые совещания о том, как уход канцлера отразится на политическом курсе блока.

Издание отмечает, что Брюссель «больше не может делать вид, что у Фридриха Мерца все в порядке». Худшим вариантом для ЕС было бы отсутствие у Германии лидера или приход к власти правого правительства, однако оба сценария считаются крайне маловероятными в краткосрочной перспективе. Если Мерца вынудят уйти, его место займёт представитель ХДС или партнёра по коалиции — СДПГ, и такой расклад даёт Брюсселю уверенность, что ФРГ не останется без руководителя.

По оценке источников, из-за слабой политической позиции Мерц может ещё жёстче настаивать на сокращении семилетнего бюджета ЕС, что дополнительно осложнит переговоры. В конце сентября шесть стран выдвинули ультиматум по бюджету на 2028–2034 годы, требуя урезать расходы на сотни миллиардов евро. 

Давление на канцлера нарастает с сентября. 20 сентября ХДС впервые в истории не прошёл в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании, набрав 4,9%. В Берлине партия уступила первое место «Левым». 

Рейтинг одобрения деятельности Мерца упал до 10% — исторического минимума для канцлера ФРГ. По данным телеканала ARD, такого результата не было у ни одного главы немецкого правительства. 

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц покинет пост до католического Рождества. Её прогноз последовал после победы «Альтернативы для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт, где АдГ набрала 43,8% — в два раза больше, чем пять лет назад. 

Конец Мерца близок: 48% немцев ждут отставки канцлера.

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