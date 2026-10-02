РИА "Новости": задержан гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых

Гендиректор Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров был задержан в Москве, утверждает РИА "Новости".
Как говорится в публикации, информацию агентство получило в силовых структурах.
Шпуров стал фигурантом дела по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.
Меру пресечения Шпурову могут избрать 2 октября. Проводятся следственные действия.
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