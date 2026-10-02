Российские войска атаковали производственно-промышленный комплекс в порту Измаил

Минобороны России заявило, что российскими войсками был атакован расположенный в порту Измаил в Одесской области производственно-промышленный комплекс, который обеспечивал прием, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд украинской армии.

Атаку ВС РФ, как уточняется, провели с помощью беспилотных аппаратов.

Также ВС РФ ударили по железнодорожному мосту через реку Днепр, который обеспечивал переброзки украинских войск и логистические поставки в их интересах.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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