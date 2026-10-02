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Политика Сюжет: Новости СВО 3419

Российские войска поразили мост, обеспечивавший переброску украинских войск

Российские войска поразили мост, обеспечивавший переброску украинских войск

Минобороны России заявило, что ВС РФ поразили автожелезнодорожный мост через реку Днепр, который обеспечивал переброзки украинских войск и логистические поставки в их интересах.

Атаку ВС РФ, как уточняется, провели с помощью беспилотных аппаратов.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит.

4 июня 2026 года Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, "нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО".

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