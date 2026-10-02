Школьные протесты во Франции переросли в «городское насилие»

Школьные протесты во Франции перерастают в «насилие в городах». Премьер-министр созывает кризисное совещание кабинета министров. Около 900 демонстраций, блокад и связанных с ними инцидентов проходят у стен средних школ по всей стране.

Быстро набирающие обороты протесты старшеклассников, недовольных продолжительным учебным днем, нехваткой учителей и ветшающими зданиями школ, переросли в «насилие в городах», предупредило французское правительство, заявив, что многие школы перейдут на дистанционное обучение, чтобы защитить учителей и учеников.

Премьер-министр Себастьян Лекорню созвал кризисное совещание кабинета министров и призвал министров отменить запланированные поездки, чтобы разобраться с демонстрациями, которые начались в парижском регионе на прошлой неделе, но быстро распространились по всей стране.

В канцелярии Лекорню заявили: «Из-за такого всплеска насилия практически невозможно обеспечить непрерывность государственного образования, а сотрудники и учащиеся подвергаются опасности». Министр образования Эдуар Жеффрэ в пятницу встретится с представителями учащихся.

По данным полиции, около 900 демонстраций, блокад и связанных с ними инцидентов проходят у стен средних школ по всей стране, в результате чего более 160 школ были закрыты. В четверг также был перекрыт доступ примерно к 30 университетским кампусам, в том числе в Париже и Марселе.

По данным министерства внутренних дел, с начала протестов было задержано около 3000 учащихся лицеев в возрасте от 15 до 18 лет, в том числе 1949 человек только в четверг. Более 300 полицейских и десятки пожарных, учителей и учеников получили ранения.

Жалобы учеников варьируются от перегруженного расписания и переполненных классов до нехватки учителей и невыносимых температур во время сильной жары в начале этого года. Для противодействия все более ожесточенным протестам были задействованы силы специального назначения.

Травмы были получены в основном от брошенных предметов, но также и от выстрелов полиции по участникам массовых беспорядков, а министерство внутренних дел объявило о проведении внутреннего полицейского расследования после обвинений в чрезмерной силе и жестокости со стороны сотрудников в отношении трех учеников.

Возле многих школ были подожжены мусорные баки, и сообщалось о более серьезных попытках поджога внутри некоторых зданий. Ущерб от пожара в одной школе в Нанте на северо-западе был настолько значительным, что, по словам властей, она будет закрыта в течение месяца.

В Страсбурге на северо-востоке страны временно приостановили движение трамваев, чтобы «ограничить передвижение участников беспорядков и демонстраций», сообщил региональный префект после того, как протестующие студенты перегородили пути защитными барьерами. «В каждой аудитории нас по 35 человек, — рассказал один из 17-летних студентов Страсбургского университета. — Туалетов не хватает, в некоторых аудиториях протекает вода. Здание разваливается, столовая слишком маленькая. Бюджет нулевой, ресурсов нет».

Сообщалось также о нескольких случаях поджога мусорных баков в Тулузе на юге страны, а в Лилле молодые люди в черных толстовках с капюшонами разгромили автобусную остановку. В Марселе были предприняты попытки поджечь две школы. В одной из них на учителя плеснули бензином.

Многие учителя и директора школ сообщают, что им угрожают физической расправой, а иногда и нападают на них, но некоторые поддерживают своих учеников.

Правительство обвинило леворадикальную партию «Непокоренная Франция» (LFI) в подстрекательстве к протестам. Несколько депутатов и мэров от LFI приветствовали демонстрантов. Кандидат от партии на президентских выборах 2027 года Жан-Люк Меланшон заявил, что LFI поддерживает «ненасильственные методы борьбы», и добавил, что его «больше всего беспокоит невыносимый уровень полицейского насилия в отношении этих молодых людей».