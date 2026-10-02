Силища накопилась серьезная: Баранец оценил шансы в случае столкновения с НАТО

Баранец: война в Европе может быть не только короткой, но и последней

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что в случае гипотетического прямого столкновения с многомиллионными силами НАТО на западном направлении России придется задействовать стратегический арсенал. Своими прогнозами эксперт поделился в эфире YouTube-канала «Красная линия».

«Какими силами, например, в Европе располагают? Хорошо… 2 – 2,5 миллиона. Какие силы у нас на том направлении, на западном? Ну, хорошо… Ленинградский военный округ, немножко Московский военный округ. Ну, что бы мы ни говорили, у нас гигантское количество войск на линии боевого сопротивления. И естественно, противостоять такой силе, надо честно говорить, что силища скапливается достаточно серьезная у противника», — отметил Баранец.

По словам аналитика, в условиях превосходства противника в живой силе Москве придется искать асимметричные ответы для компенсации дефицита личного состава и техники. «А тут уже, дорогие друзья, нам придется каким-то образом возмещать наши слабости, наши недостатки — и в личном составе, и в боевой технике. Конечно, придется доставать ядерное оружие, я в этом не сомневаюсь», — подчеркнул эксперт.

Оценивая перспективы такого противостояния, обозреватель обратил внимание на недавние сигналы из Москвы. «Почему вдруг Путин сказал, что война будет короткой, Лавров следом говорит, война будет короткой? Я бы добавил, что это будет последняя война в Европе», — заключил Баранец.

Ситуация вокруг западных рубежей обострилась на фоне предупреждений МИД РФ. Ранее посольство России в Бельгии уведомило НАТО и бельгийский внешнеполитический ведомство, что провокации вокруг Калининградской области резко повышают риск прямого конфликта, а Москва готова применить весь имеющийся арсенал для защиты своих территорий. Выступая на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», президент Владимир Путин пояснил, что в официальных нотах не упоминалось конкретно ядерное оружие — речь шла о задействовании всех сил и средств. Российский лидер подчеркнул, что эти заявления являются не запугиванием, а зеркальным ответом на постоянные обсуждения в Европе подготовки к войне с Россией к 2029–2030 годам.

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