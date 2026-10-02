Народный депутат Украины Александр Дубинский едко прокомментировал критическое положение дел в стране, напомнив о показушных фотосессиях украинских политиков с оружием в руках в первые дни конфликта, когда парламентарии массово позировали с автоматами якобы для защиты Киева. В своем Telegram-канале Дубинский заметил, что ситуация идет к тому, что депутат предоставится возможность это повторить.

«Помните, в начале войны все эти разумковы, гетманцевы, железняки и прочее отребье — фотографировались с автоматами, типа готовились Киев защищать? Так вот, скоро можно будет повторить…», — написал депутат с иронией.

Следом он уже серьезно отметил, что любые поставки Европы сейчас уже ничего не решают, потому что "технологический отрыв между российским и украинским ВПК преодолеть невозможно, а европейские и американские склады пусты".

По его словам, совокупный бюджетный дефицит на текущий и следующий годы исчисляется гигантскими суммами, поэтому финансовый и инфраструктурный коллапс страны уже невозможно предотвратить, его удастся лишь немного отсрочить.

Дубинский также отметил, что даже если отменить на Украине брони и отправить на фронт 1,4 млн человек, то этот шаг просто обернется "бессмысленной мясорубкой при полном отсутствии средств на содержание ормады новых мобилизованных".

Обстановка в украинской столице продолжает стремительно ухудшаться. После недавних ночных ударов ВС РФ по автожелезнодорожному мосту и энергетическим объектам в Киеве развернулся жесткий транспортный коллапс: ключевые переправы через Днепр перекрыты, люди вынуждены передвигаться пешком, а эксперты все чаще предупреждают о рисках полноценной блокады мегаполиса.

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