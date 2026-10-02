СМИ: Пентагон сократит выплаты некоторым военным

Согласно данным Bloomberg, которые агентство получило от источников и из документации Армии США, Пентагон намерен урезать стимулирующие выплаты части военных киберспециалистов на 12 тысяч долларов в год.

В частности, аналитики, разработчики и операторы Киберкомандования США с базовым уровнем квалификации потеряют по тысяче долларов в месяц, тогда как небольшая группа высококлассных специалистов, напротив, может рассчитывать на прибавку в 3,5 тысячи долларов ежемесячно. Такие планы вызвали резкое недовольство военнослужащих, из-за чего руководство ведомства теперь рассматривает вариант постепенного сокращения выплат вместо единовременного.

По мнению Bloomberg, споры вокруг необходимости ежемесячных стимулов могут указывать на то, что Армия США испытывает трудности с удержанием достаточного числа квалифицированных киберспециалистов.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о решении по экспорту дизтоплива.