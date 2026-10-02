СМИ сообщили о чрезвычайных переговорах по дизелю между Британией и ЕС

Газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания участвовала в чрезвычайных переговорах со странами Евросоюза о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, однако они завершились без достижения договорённости.

По данным издания, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации президента США Дональда Трампа, и в Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

Вместе с тем другой собеседник издания рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября. Источник газеты в британском правительстве назвал действия Вашингтона «беззастенчивой тактикой ведения переговоров» и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива, пояснив, что эти резервы предназначены быть буфером на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

В статье отмечается, что Европа стала сильно зависеть от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, и особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

Ранее сообщалось, что в Белом доме назвали меру, необходимую для увеличения поставок дизельного топлива.