Axios: США направили две батареи ЗРК Patriot в Саудовскую Аравию и Катар

Портал Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток ещё две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, которым предстоит прикрывать нефтегазовые объекты на территории Саудовской Аравии и Катара.

Как поясняют источники, цель такого шага - дать союзникам Вашингтона гарантии того, что их ключевые энергетические объекты останутся под защитой, если американская сторона решит возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.

По данным портала, на фоне подготовки к такому сценарию вооружённые силы США дополнительно направляют в регион корабли, истребители и личный состав.

Ранее сообщалось, что Мендель заявила о стремительном ухудшении ситуации на Украине.