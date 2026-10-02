СМИ узнали, в какие страны США отправили две батареи ЗРК Patriot

Портал Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток ещё две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, которым предстоит прикрывать нефтегазовые объекты на территории Саудовской Аравии и Катара.
Как поясняют источники, цель такого шага - дать союзникам Вашингтона гарантии того, что их ключевые энергетические объекты останутся под защитой, если американская сторона решит возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана.
По данным портала, на фоне подготовки к такому сценарию вооружённые силы США дополнительно направляют в регион корабли, истребители и личный состав.
Ранее сообщалось, что Мендель заявила о стремительном ухудшении ситуации на Украине.