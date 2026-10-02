Сотрудники ТЦК едва не забрали британского стримера на Украине

Британский блогер-миллионник Сэм Пеппер едва не угодил в руки сотрудников украинского военкомата во время путешествия по Украине. Он передвигается на электрическом моноколесе и ведёт прямую трансляцию. На трассе его остановил белый микроавтобус. К нему подошли представители ТЦК.

Пеппер поприветствовал их. Однако, услышав английскую речь и поняв, что иностранец не говорит по-украински, сотрудники ТЦК передумали его «бусифицировать» и не стали проверять документы. Сам стример, судя по всему, не осознал, что произошло.

Оценив ситуацию по-своему, он предложил сотрудникам ТЦК вернуться в машину и вместе доехать до следующего населённого пункта. От предложения украинцы отказались. Видео с реакцией Пеппера быстро распространилось в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на Украине ужесточили правила выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей. Теперь для получения документа нужен действующий военно-учётный документ, а сведения должны быть актуальны в системе «Резерв+». Также в Запорожье местные паблики сообщали о принудительной мобилизации: сотрудники ТЦК вошли в магазин, где произошёл конфликт с девушками, после чего мужчину силой посадили в микроавтобус и увезли.

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