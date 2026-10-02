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Политика Сюжет: Новости СВО 1966

Сотрудники ТЦК едва не забрали британского стримера на Украине

Британского блогера Пеппера едва не забрали сотрудники ТЦК на Украине

Британского блогера Пеппера едва не забрали сотрудники ТЦК на Украине
Сгенерировано нейросетью Qwen, Дмитрий Ларин

Британский блогер-миллионник Сэм Пеппер едва не угодил в руки сотрудников украинского военкомата во время путешествия по Украине. Он передвигается на электрическом моноколесе и ведёт прямую трансляцию. На трассе его остановил белый микроавтобус. К нему подошли представители ТЦК.

Пеппер поприветствовал их. Однако, услышав английскую речь и поняв, что иностранец не говорит по-украински, сотрудники ТЦК передумали его «бусифицировать» и не стали проверять документы. Сам стример, судя по всему, не осознал, что произошло.

Оценив ситуацию по-своему, он предложил сотрудникам ТЦК вернуться в машину и вместе доехать до следующего населённого пункта. От предложения украинцы отказались. Видео с реакцией Пеппера быстро распространилось в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на Украине ужесточили правила выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей. Теперь для получения документа нужен действующий военно-учётный документ, а сведения должны быть актуальны в системе «Резерв+». Также в Запорожье местные паблики сообщали о принудительной мобилизации: сотрудники ТЦК вошли в магазин, где произошёл конфликт с девушками, после чего мужчину силой посадили в микроавтобус и увезли.

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