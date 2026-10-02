Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что слова премьера Украины Сергея Корецкого о переходе в режим максимальной экономии указывают на угрозу поражения Киева. По его оценке, без серьезных финансовых вливаний способность Киева продолжать сопротивление будет подорвана.

Христофору уточнил, что средства нужны в том числе для развертывания производства беспилотников. По его словам, Киеву требуются крупные вливания уже сейчас, чтобы разместить предварительные заказы на оружие и боеприпасы, которые должны поступить в следующем году.

«Это критическая потребность, которую необходимо удовлетворить любой ценой», — подчеркнул журналист.

30 сентября Корецкий в своем Telegram-канале сообщил, что кабинет министров отложил все непервоочередные расходы. Украинский премьер признал, что одной экономии недостаточно и страна критически зависит от денег международных партнеров. Финансирование со стороны Запада, по его словам, напрямую связано с выполнением взятых Киевом обязательств — из 42 запланированных решений выполнено лишь 17, остальные должны быть завершены до 15 октября.

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа ранее называла потребность Украины во внешнем финансировании на 2027 год в 52,6 млрд долларов. Бюджет текущего года принят с дефицитом в 1,9 трлн гривен (45 млрд долларов), и последние несколько лет Киев формирует госбюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.

Евросоюз отказал Киеву в дополнительном финансировании на €27 млрд, сообщает Bloomberg. Брюссель предложил Украине обратиться за недостающими средствами к Канаде, Норвегии и Японии, а досрочную выплату из уже согласованного кредита на €90 млрд увязал с прогрессом в проведении реформ. По данным агентства, разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошел напряженно.

Международный валютный фонд оценил дефицит финансирования Украины до 2029 года в сумму до $54 млрд. Согласно предварительному отчету МВФ, в 2027 году нехватка составит от $30 до $35 млрд, в 2028-м — $17 млрд, в 2029-м — $2 млрд. При этом издание Politico со ссылкой на дипломата ЕС провело параллель между дальнейшим финансированием Киева и «поливом пустыни», а совокупный объем военных ассигнований союзников в первой половине 2026 года снизился примерно до $19,6 млрд против $26,1 млрд годом ранее.

ЕС отказал Киеву в выделении дополнительных €27 млрд.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX