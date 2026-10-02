США направили к Ирану третью ударную группу и авианосец

Военное ведомство США наращивает присутствие в ближневосточном регионе. В туда перебрасывают дополнительное амфибийно-десантное соединение. Такую информацию опубликовала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американской администрации.

Новое формирование располагает 3 большими десантными кораблями. На бортах размещён 13-й экспедиционный батальон морпехов, насчитывающий свыше 2000 человек. Флагманом этого отряда служит универсальный авианесущий десантный корабль (УДК) USS Makin Island. 28 сентября он вышел с американской военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

В зоне ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM) уже действует похожее соединение. Это большие десантные корабли с экспедиционным батальоном морпехов, которые возглавляет УДК USS Boxer.

Собеседники издания также подтвердили: в тот же район следует 3-я авианосная ударная группа. USS Theodore Roosevelt покинул Сан-Диего 27 сентября и в сопровождении других судов идёт в сторону Ближнего Востока. На данный момент в регионе находятся 2 авианосца — USS George Bush и USS George Washington. При этом USS George Washington способен покинуть этот район и направиться к постоянному месту базирования в Японии. Тогда количество авианосцев опять уменьшится до 2.

По данным источников газеты, все эти корабли достигнут региона к концу ноября. В Белом доме и Пентагоне на просьбу издания о комментарии не отреагировали. The Wall Street Journal также напоминает: недавно Дональд Трамп сказал помощникам, что обдумывает возвращение к бомбардировкам Ирана после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Завязшие в иранском тупике США отправили третий авианосец на Ближний Восток

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX