США перенаправят в Латинскую Америку деньги, выделенные на проекты в Европе

WP: США переведут в Латинскую Америку $52 млн, выделенные на проекты в Европе

Газета The Washington Post со ссылкой на три источника сообщила, что администрация Дональда Трампа, вопреки позиции профильных комитетов Конгресса, лишила страны Европы и Ближнего Востока финансовой поддержки на десятки миллионов долларов, перенаправив эти средства консервативным правительствам Латинской Америки.

По данным издания, Госдепартамент уведомил Конгресс о своих планах ещё в сентябре, после чего сенатор Джинн Шейхин и конгрессмен Грегори Микс заблокировали процесс, однако на этой неделе администрация заявила, что игнорирует запрет.

В Госдепартаменте пояснили, что такое перераспределение не противоречит национальным интересам США и соответствует стратегии национальной безопасности, поскольку финансирование поможет бороться с наркотерроризмом в Западном полушарии и обеспечит безопасность Панамского канала.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с призывом к Ирану.