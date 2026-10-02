США ввели новые санкции против ХАМАС

Минфин США объявил о введении новых санкций против ХАМАС

США ввели новые санкции против палестинской радикальной группировки ХАМАС, о чем свидетельствует заявление Министерства финансов США, которое приводит катарский телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что целью американских ограничительных мер стал Салим Абдулла Салим аль-Зак, который идентифицирован как заместитель командующего батальоном военного крыла ХАМАС «Бригады аль-Кассама».

Аль-Зак обвиняется в управлении финансовой сетью, которая осуществляет перевод средств палестинским радикалам.

Кроме того, под санкции также попали два жителя Франции и две аффилированные организации, которые предоставляют ХАМАС финансирование.