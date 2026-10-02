Стало известно, кого Мерц назвал главным вызовом для Европы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы бросает вызов европейскому мирному порядку, передает телеканал n-tv. Он назвал это «жестоким ревизионизмом» и заявил, что в конфликте на Украине на кону стоит безопасность всей Европы.

По словам Мерца, континентальный мирный порядок сегодня подвергается вызову, исходящему из России. Немецкий канцлер охарактеризовал это как ревизионизм, не приведя конкретных примеров.

Отдельно Мерц высказался о конфликте на Украине, связав его исход с безопасностью Европы. Таким образом, Берлин увязывает украинский сюжет с общеевропейской повесткой.

Заявления Мерца прозвучали на фоне выступления президента Владимира Путина на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Российский лидер заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году.

Путин также отметил, что в Европе говорят о российской угрозе, чтобы отвлечь внимание от собственной агрессивной политики. Прямой реакции Кремля на слова Мерца в публикации не приводится.

Мерц неоднократно выступал с жесткими заявлениями в адрес Москвы и поддерживал увеличение оборонных расходов Германии. Берлин остается одним из крупнейших поставщиков военной помощи Киеву среди стран ЕС.

На той же сессии клуба «Валдай» Путин затрагивал тему европейской безопасности и указывал, что обсуждение российской угрозы используется западными политиками для внутренних задач. Тезисы российского лидера и заявления Мерца расходятся в оценке источников напряженности в Европе.

Мерц сделал резкое заявление в адрес России.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале "МК" в MAX