Стало известно, куда США перебросят 5 тысяч своих солдат

Томчик: место под базу США в Польше уже выбрано

Американская сторона предварительно выбрала место размещения постоянной военной базы в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF FM замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик. По его словам, рассматриваются два места — в Нижнесилезском и Великопольском воеводствах.

Томчик уточнил, что окончательное решение будет принято вместе с американцами. Вопрос о создании базы он отнес к компетенции премьер-министра Дональда Туска.

3 июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш передал главе Пентагона Питу Хегсету предложение о создании новой постоянной базы американских войск. Инициатива исходила от польской стороны.

Расходы на строительство объекта для 5 тыс. военнослужащих могут превысить 10 млрд злотых, что составляет около $2,7 млрд. Окончательная смета не утверждена.

Как будут распределены затраты между Варшавой и Вашингтоном, в сообщении не уточняется. Также не названы сроки начала строительства.

Американские военные сегодня присутствуют в Польше на ротационной основе, а в Редзиково функционирует объект противоракетной обороны США. Варшава регулярно добивалась расширения постоянного присутствия сил НАТО на польской земле.

Оборонный бюджет Польши растет, значительная часть закупок приходится на американские системы ПВО и бронетехнику. Под постоянную базу потребуется не только стройка, но и многолетние вложения в инфраструктуру и снабжение.

Варшава добилась своего: американская база станет постоянной.

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