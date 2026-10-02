Стало известно о новых авиаударах Израиля на юге Ливана

NNA: израильские ВВС провели новые авиаудары по Аль-Мансури на юге Ливана

Ливанское Национальное агентство новостей (NNA) сообщило, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) провели авиаудары по деревне Аль-Мансури на юге Ливана.

Отмечается, что этот населенный пункт неоднократно подвергался атакам со стороны израильтян с тех пор, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оккупировала территорию к югу от реки Литани в марте этого года.

Ранее в пятницу Аль-Мансури также подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны израильтян.

Кроме того, от атак артиллерии ЦАХАЛ также пострадали населенные пункты Вади-Зибкин и Вади аль-Салуки.