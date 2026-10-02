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Политика Сюжет: Израиль и США атаковали Иран. Главное 919

Стало известно о поражении танкера в Ормузе неизвестным снарядом

UKMTO: в Ормузском проливе танкер был поражен неизвестным снарядом

UKMTO: в Ормузском проливе танкер был поражен неизвестным снарядом

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе танкер был поражен неизвестным снарядом, в результате чего на борту произошел небольшой пожар и отключение электричества.

Отмечается, что об инциденте капитан судна сообщил в UKMTO во время следования танкера в на выход из Ормуза.

По информации управления, пожар был потушен, и судно продолжает движение. О жертвах или возможном вреде окружающей среде не сообщается.

Представители UKMTO добавили, что власти ведут расследование случившегося. 

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Автор:
Великобритания Иран
Сюжет:

Израиль и США атаковали Иран. Главное