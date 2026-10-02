Стало известно, сколько украинских дронов уничтожили за неделю

Военное ведомство России в пятницу опубликовало отчёт о работе ПВО в зоне СВО за неделю. С 26 сентября по 2 октября 2026 года российские силы уничтожили 5031 украинский беспилотник самолётного типа. Также были сбиты 37 управляемых авиабомб, 4 реактивных снаряда американской системы HIMARS и 4дальнобойные крылатые ракеты «Фламинго».

Согласно обобщённым данным, с момента начала СВО украинская сторона потеряла 674 самолёта и 284 вертолёта. Эти сведения также приведены в сводке.

Кроме того, по информации ведомства, уничтожены 250 151 дрон, 672 зенитных ракетных комплекса и 31 096 танков и других боевых бронированных машин. В отчёте указаны и другие категории потерь.

Также сообщается об уничтожении 1784 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 36 607 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 73 407 единиц специальной военной автотехники. Других подробностей Минобороны не приводит.

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