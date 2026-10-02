Стало известно, сколько всего ЕС влил в Украину с 2022 года

Еврокомиссия в пятницу перечислила Украине 2,9 млрд евро для финансирования бюджетных потребностей и работы государственного аппарата, говорится в заявлении ЕК. Общая поддержка Киева со стороны ЕС и его государств-членов с 2022 года достигла 227,4 млрд евро.

Из перечисленных в пятницу средств 800 млн евро впервые предоставлены через механизм Ukraine Facility. Эти деньги идут в рамках кредита Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

По данным Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине остаются доступны еще 33,7 млрд евро финансовой поддержки. Их выделение увязано с выполнением соответствующих условий.

Из этой суммы 29,3 млрд евро предусмотрены в рамках Ukraine Support Loan. Еще 4,4 млрд евро доступны по первоначальной программе Ukraine Facility.

В общем объеме поддержки с 2022 года 3,8 млрд евро составили доходы от замороженных российских активов. Как распределяются остальные средства по программам и годам, в заявлении не детализируется.

Механизм Ukraine Facility был создан ЕС как многолетняя программа финансирования Украины, увязанная с реформами и выполнением согласованных условий. Выплаты производятся траншами по мере выполнения плановых показателей.

Использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины остается предметом дискуссий в ЕС и за его пределами. Ряд стран и международных институтов указывают на правовые риски таких решений, Москва называет их незаконными.

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