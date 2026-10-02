Стало известно, во сколько обойдётся Британии возвращение в ЕС

Bloomberg: возвращение Британии в ЕС будет стоить 5 миллиардов фунтов в год

Bloomberg приводит расчёты, во сколько Лондону обойдётся возможный разворот в сторону Евросоюза. Если Великобритания всерьёз возьмётся за возвращение в ЕС, о чём говорит новый руководитель кабинета Энди Бернэм, стране придётся каждый год дополнительно направлять 5 миллиардов фунтов. В долларовом выражении речь идёт о 6,6 миллиарда. Эти цифры агентство связывает с чиновниками-лейбористами, работавшими в команде экс-премьера Кира Стармера.

Одной из главных проблем станет утрата скидки по бюджетным взносам, которую когда-то добилась Маргарет Тэтчер. Благодаря этой уступке Британия могла уменьшать размер своего чистого платежа в общую казну ЕС на 66%. Теперь, по этим расчётам, такой возможности у Лондона не будет.

Источники Bloomberg, трудившиеся со Стармером, не исключают, что Брюссель смягчит подход по ряду других требований. В частности, от Соединённого Королевства могут не требовать вхождения в Шенгенскую зону или перехода на евро.

Однако финансы — не единственное препятствие. Запуск процедуры возвращения заставит Лондон разорвать все торговые соглашения, которые были заключены после Брексита.

Ранее Энди Бернэм заявлял, что Британия в ближайшие годы попробует вернуться в Евросоюз. Премьер намерен до конца года организовать 2-й саммит ЕС и Великобритании. 1-я такая встреча состоялась в мае прошлого года, когда правительство возглавлял Кир Стармер. На новой встрече Бернэм собирается представить собственное видение того, какими могут быть долгосрочные отношения с ЕС.

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