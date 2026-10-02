Страны Балтии рассматривают сценарий войны без поддержки Вашингтона

The Atlantic пишет, что страны Балтии готовятся к возможному вооружённому конфликту с Россией. При этом рассматривается сценарий, при котором американская помощь может прийти с опозданием или не поступить вообще.

Издание отмечает, что действующие планы предполагают подключение военных США, размещённых в Польше и Германии, с самого начала возможного конфликта. Однако в Балтии растут сомнения в том, что Вашингтон гарантированно окажет поддержку в случае нападения.

Литовский бригадный генерал Жильвинас Гаубис рассказал изданию, что военное руководство страны отрабатывает вариант задержки американской помощи или её полного отсутствия. По его словам, адекватной альтернативы поддержке США на данный момент не существует. Её потеря ограничила бы возможности стран Балтии по обнаружению и поражению целей.

При этом Эстония, Латвия и Литва уже заказали у Соединённых Штатов ракетные комплексы HIMARS. Боеприпасы для этих систем имеют дальность около 190 миль — примерно столько же, сколько от Таллина до Санкт-Петербурга. Кроме того, Литва расширяет размещённую на своей территории бригаду, в состав которой должны войти около пяти тысяч немецких военнослужащих и современные танки.

Ранее сообщалось, что не менее шести стран НАТО, большинство из которых находятся на восточном фланге, закупают американские антидроновые системы Merops. Год назад таких стран было три.