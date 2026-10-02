«Стрелять русским в спину»: Лукашенко сделал жесткое заявление о конфликте

Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не допустит ударов в спину России и всегда останется надежным союзником. Об этом белорусский лидер сообщил во время встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета.

«Мы никогда не позволим стрелять русским в спину. Мы придерживаемся этой позиции и будем придерживаться. Мы будем со своим братским народом», — подчеркнул глава белорусского государства.

Развивая тему отношений двух стран, президент отметил регулярный обмен мнениями с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на украинском направлении. «В конце концов, мы же соагрессоры с ним. У нас один вопрос: кто больше агрессор — я или он», — пошутил Лукашенко, добавив, что Минск и Москва имеют выверенные подходы к происходящему, передает БелТА.

По словам белорусского лидера, у него могут быть собственные нюансы в оценке отдельных аспектов конфликта, о чем он открыто говорит российскому руководству. Тем не менее, принципиальная позиция государства остается неизменной. «Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями», — резюмировал Александр Лукашенко.

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