Американский журналист Такер Карлсон заявил, что масштабная коррупция на Украине представляет собой глобальную угрозу, поскольку киевские власти при наличии ядерного арсенала давно бы пустили его в продажу ради личной наживы. Своими рассуждениями обозреватель поделился в эфире собственного YouTube-канала.
«Украина, будучи самой коррумпированной страной в Европе, возможно, уже продала бы свое ядерное оружие неблагонадежным силам по всему миру», — сказал он.
По словам журналиста, именно тотальное воровство и отсутствие контроля стали одной из главных причин, по которым Вашингтон в свое время настоял на полном разоружении республики.
Напомним, после распада Советского Союза Украине достался мощный арсенал, однако в 1994 году страна подписала Будапештский меморандум. Добровольный отказ от третьего по величине в мире запаса оружия массового поражения сопровождался гарантиями безопасности со стороны ведущих держав.
Тем не менее, в украинских политических кругах неоднократно открыто сожалели об этом шаге, а также озвучивали идеи создания так называемой «грязной бомбы». Еще в феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявлял о намерении поставить под сомнение все пакетные решения 1994 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно подчеркивала, что мировое сообщество обязано максимально серьезно относиться к подобным угрозам Киева о возможном восстановлении ядерного статуса, учитывая оставшийся со времен СССР научно-технический потенциал.