Карлсон: если бы у Киева было ядерное оружие, он бы продал его любому желающему

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что масштабная коррупция на Украине представляет собой глобальную угрозу, поскольку киевские власти при наличии ядерного арсенала давно бы пустили его в продажу ради личной наживы. Своими рассуждениями обозреватель поделился в эфире собственного YouTube-канала.

«Украина, будучи самой коррумпированной страной в Европе, возможно, уже продала бы свое ядерное оружие неблагонадежным силам по всему миру», — сказал он.

По словам журналиста, именно тотальное воровство и отсутствие контроля стали одной из главных причин, по которым Вашингтон в свое время настоял на полном разоружении республики.

Напомним, после распада Советского Союза Украине достался мощный арсенал, однако в 1994 году страна подписала Будапештский меморандум. Добровольный отказ от третьего по величине в мире запаса оружия массового поражения сопровождался гарантиями безопасности со стороны ведущих держав.

Тем не менее, в украинских политических кругах неоднократно открыто сожалели об этом шаге, а также озвучивали идеи создания так называемой «грязной бомбы». Еще в феврале 2022 года Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявлял о намерении поставить под сомнение все пакетные решения 1994 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее неоднократно подчеркивала, что мировое сообщество обязано максимально серьезно относиться к подобным угрозам Киева о возможном восстановлении ядерного статуса, учитывая оставшийся со времен СССР научно-технический потенциал.