В Министерстве обороны РФ сообщили, что экипажи танков группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу подразделений ВСУ, находящихся в кольце окружения в Харьковской области.

По данным ведомства, подразделения группировки продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

Как говорится в сообщении, экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области, находящихся в окружении.

Напомним, что, по данным Минобороны РФ, сентябрь 2026 года войдёт в историю СВО как месяц методичного сжатия украинской обороны на северо-востоке: за 30 дней под контроль российских войск перешло более 658 квадратных километров территории и свыше 27 населённых пунктов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ходе спецоперации было ликвидировано скопление личного состава Вооружённых сил Украины. Удар нанесли расчёты РСЗО «Ураган» из состава 236-й гвардейской артиллерийской бригады, входящей в 20-ю общевойсковую армию группировки войск «Запад». Локализация позиции противника была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов, а по цели применили 220-миллиметровые осколочно-фугасные реактивные снаряды.